publié le 21/11/2018 à 18:50

C’est un mouvement qui ratisse large sur les réseaux sociaux. Depuis dimanche 18 novembre, des Finlandais y posent râteaux à la main en réponse à Donald Trump.



Alors qu’il visitait la ville de Paradise, à la suite des terribles incendies qui ont touchés la Californie, le chef d'État américain a cité le président finlandais, rencontré peu avant à Paris, qui lui aurait dit que ses compatriotes passaient “beaucoup de temps à ratisser et nettoyer et à faire des choses (dans la forêt)”, afin de se prémunir des feux.



Ratisser les sols, (“Rake” en anglais), le président Sauli Niinisto n’a pas souvenir d’en avoir parlé avec son homologue américain, selon le journal Ilta-Sanomat.



Alors, en lieu et place des traditionnelles “fake news”, les Finlandais ont substitué les "rake news", car manifestement ils ne voient pas non plus à quoi Donald Trump fait référence, surtout que le climat scandinave est beaucoup plus froid que celui de la côte ouest américaine. Depuis ces propos, c'est le grand ménage dans les forêts finlandaises.