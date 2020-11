Vesoul : un lycée évacué à cause d'un risque d'explosion

publié le 04/11/2020 à 18:21

Un important périmètre de sécurité a été mis en place dans le centre-ville de Vesoul. Nos confrères précisent que des travaux doivent être réalisés dès ce mercredi après-midi sur la conduite de gaz défectueuse, et que lorsque ceux-ci seront terminés et que le doute sera entièrement levé, les élèves et personnels du lycée pourront alors revenir dans l'établissement.