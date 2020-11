publié le 04/11/2020 à 13:25

Le message a été posté sur sa page Facebook, à la vue de tous ses contacts, le 30 octobre dernier, au lendemain de l’attentat de Nice. "Inch Allah ça part en guerre civile", "frères musulmans ne vous laissez pas marcher sur les pieds", et "si nous musulmans on veut faire des attentats c’est toi qui es visé", écrivait-il à l’adresse du président de la République.

L’auteur est un jeune homme de 21 ans, déjà bien connu des services de police et de justice et sous le coup d’une révocation de sursis pour une ancienne condamnation. Le post a été rapidement signalé aux autorités et aux cybers-enquêteurs de la gendarmerie du Var qui ont facilement remonté la trace du jeune homme malgré l’effacement du message. La section de recherches de Gassin a ensuite procédé à l’interpellation du suspect à son domicile de Saint-Tropez.

Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à la barre, et incarcéré indique le parquet de Draguignan. Depuis l’assassinat de Samuel Paty, des dizaines d’enquêtes ont été ouvertes suite à des messages haineux envoyés sur Internet.