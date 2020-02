publié le 27/02/2020 à 14:54

Après la Bretagne, le Puy-de-Dôme et les Landes, c'est dans le Var et les Bouches-du-Rhône que deux autres familles ont trouvé des vers dans leurs boîtes de lait de la marque Gallia Galliagest 0-6 mois.

Dans le Var, Sarah a fait cette horrible découverte le 4 janvier dernier alors qu'elle s'apprête à faire le biberon de son fils d'un mois. "Je vois comme une toile d'araignée dans la boite, donc je secoue un peu la boite et dans le fond il y avait un verre, une larve d'un centimètre et demi. Du coup j'ai attendu que mon conjoint arrive, j'ai mis la larve dans la cuillère doseuse et je l'ai renvoyée à la pharmacie. On a prévenu toutes les pharmacies aux alentours pour donner le numéro de série parce que ce lait, le Galliagest, ne se trouve pas dans les supermarchés mais dans les pharmacies", raconte-t-elle à RTL.

Sarah a décidé de porter plainte, elle ira au commissariat lundi 2 mars : "On se pose quand même beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'il y a ça alors que Gallia c'est quand même une grande marque".

Une autre famille assure aussi avoir trouvé un ver dans sa boite de lait. Cela s'est passé le 27 janvier dernier dans les Bouches-du Rhône. En tout, 5 familles disent avoir trouvé des vers dans le lait ou le biberon de leur nourrisson (Bretagne, Puy-de-Dôme, Landes, Var et Bouches-du-Rhône).

Les familles de Bretagne et du Puy-de-Dôme ont d'ores et déjà porté plainte. Élodie, maman de trois enfants, l'a fait ce mardi 24 février. Elle a porté plainte pour intoxication alimentaire car sa fille de 3 mois et demi a régurgité un ver de 6 cm de long après avoir été malade pendant 3 semaines sans que les médecins trouvent l'origine de ses symptômes.

"On ne porte pas plainte pour avoir des dédommagements mais pour que Gallia réponde à nos questions, que ça ne reste pas comme ça en interne sans réponse. C'est une démarche pour leur dire : attention, il se passe quelque chose, ce n'est pas normal qu'il ait tous ces cas en si peu de temps qui ressortent. Peut-être que ça vient pas de l'usine mais si ça vient de l'entrepôt de stockage ou de l'acheminement, ce n'est pas de notre responsabilité mais de la leur".

Gallia assure prendre ces cas au sérieux

De son côté, Gallia (propriété du groupe Danone) assure prendre ces cas au sérieux. "En l’état des informations à date transmises et sans que les boîtes de lait ne nous aient été retournées pour analyse, plusieurs hypothèses peuvent expliquer la présence d’un insecte : les conditions de transport, de stockage en entrepôt, de conservation, etc. En ce qui concerne, la chaîne de production, nous rappelons que la poudre de lait ne transite pas à l’air libre. Elle chemine dans des tuyaux fermés et est conditionnée sous atmosphère protectrice avec moins de 2% d’oxygène, rendant de fait impossible la survie d’un organisme vivant dans ces conditions."