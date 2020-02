publié le 27/02/2020 à 14:05

Il visait Emmanuel Macron et Christophe Castaner, mais aussi les gendarmes qu'il comparait à des "barbares jihadistes". Un homme a été condamné à 1.000 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Rodez, mercredi 26 février.

Il justifie son coup de sang par de la colère. Les 2 et 4 octobre 2019, il compare sur Facebook le président de la République et le ministre de l'Intérieur à Oussama Ben Laden et Saddam Hussein, raconte La Dépêche du Midi.

"Augmentation des tarifs, salaires bloqués, précarité... C'est un tout", explique à l'audience l'homme, qui se revendique proche des gilets jaunes. Une colère alimentée par la reconnaissance du ministre de l'Intérieur de certaines personnes radicalisées et des "fichés S" au sein de son ministère.

À la barre des prévenus, l'homme dit regretter ses écrits et affirme qu'il s'est excusé auprès des gendarmes. "L'expression de sa colère, dans le cadre du mouvement des 'gilets jaunes' est légitime", a affirmé le procureur. Mais elle est encadrée par la loi de 1881 qui définit la diffamation.

L'Aveyronnais risquait jusqu'à 12.000 euros d'amende, le tribunal l'a finalement condamné en sursis à verser 1.000 euros d'amende, en cas de récidive.