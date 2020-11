publié le 03/11/2020 à 19:07

Le groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué mardi 3 novembre 2020 les fusillades perpétrées la veille à Vienne en Autriche ayant fait quatre morts, dans un communiqué publié sur ses chaînes Telegram.

Le communiqué de l'Etat islamique impute à un "soldat du califat" les fusillades meurtrières près d'une synagogue et de l'opéra. Dans un texte séparé, accompagné d'une photo de l'assaillant armé d'une longue lame, d'une arme de poing et d'une kalachnikov, l'agence de propagande Amaq évoque "une attaque aux armes à feu menée hier par un combattant de l'Etat islamique dans la ville de Vienne". Dans une vidéo, on peut voir l'homme prêter allégeance en arabe au calife Abou Ibrahim al-Qouraiychi, le jihadiste qui a succédé à Abou Bakr al-Baghdadi à la tête de l'organisation.

