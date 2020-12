Valenciennes : deux policiers passés à tabac pendant une intervention

publié le 14/12/2020 à 10:13

Alors qu'ils intervenaient dans un quartier sensible pour faire cesser un rodéo de voitures, deux agents de police ont été frappés par une quinzaine d'individus, dimanche 13 décembre à Valenciennes, une agression "fermement condamnée" par la préfecture du Nord.

Selon Arnauld Boutelier, secrétaire général adjoint régional d'Alliance, le contrôle en police-secours effectué par les deux policiers dans le quartier "difficile" de la Briquette, a été "perturbé par une quinzaine d'individus venus à leur contact", et dont aucun n'avait été interpellé dans la soirée.

"Les policiers ont été frappés et molestés, leur véhicule dégradé et du matériel volé", mais pas d'armes, a-t-il affirmé, accusant les agresseurs, qui ont pris la fuite avant l'arrivée de renforts, d'avoir voulu "se faire des policiers, les lyncher". Les policiers, qui ont déposé plainte, s'en sont sortis avec des ecchymoses, le plus touché, au genou, étant sorti de l'hôpital en début de soirée, a indiqué M. Boutelier. Estimant que les agresseurs devraient être "rapidement identifiés" via la vidéosurveillance, il a souhaité qu'ils aient "la sanction qu'ils méritent".