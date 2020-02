publié le 05/02/2020 à 14:50

Six ans après le précédent, le nouveau classement du nombre de caméras de vidéosurveillance dans les 50 villes les plus peuplées de France a été dévoilé, et plante une carte des communes qui y ont le plus recours.

Selon la Gazette des Communes, la vidéosurveillance a de manière générale très fortement augmenté dans ces communes, avec un nombre de caméras qui été multiplié par 2,4 en six ans, passant de 4.800 caméras à la fin de l'année 2013, à plus de 11.400 au début de l'année 2020. Comme en 2013, c'est Nice qui reste la ville la plus "vidéosurveillée" des 50 communes les plus peuplées de France avec 2.600 caméras, soit une caméra pour 130 habitants. Pendant le second mandat de Chistian Estrosi, le nombre de caméras a été multiplié par 3,5.

Dans le trio de tête, on retrouve ensuite Nîmes avec 411 caméras et Mulhouse avec 265 caméras. Des augmentations respectives de 96,7% et 159,8% entre 2013 et 2019 pour ces deux villes administrées par des maires Les Républicains.

Les villes de droite plus surveillées que celles de gauche

On constate en effet que les villes de droite sont bien plus surveillées que les communes de gauche. Selon la Gazette des Communes, si les villes de droite atteignent début 2020 un nombre de plus de 150 caméras pour 100.000 habitants, c'est trois fois moins pour celles de gauche.

Toutefois, il convient de noter que douze villes ont installé un réseau de vidéosurveillance depuis 2013, et qu'il s'agit principalement de communes administrées par un élu de gauche à l'instar de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ou Lille, dans le Nord. La capitale nordiste était en effet la seule ville du top 10 des communes les plus peuplées à résister à la vidéosurveillance.

Trois communes restent encore vierges de toute installation de vidéosurveillance début 2020 parmi les 50 plus peuplées, contre 15 en 2013. Il s'agit de Brest (Finistère), Saint-Paul (La Réunion) et Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Ces communes peuvent toutefois toujours poser des caméras sur certains bâtiments.