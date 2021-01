Harcèlement scolaire : agir face à l'inaction

publié le 22/01/2021 à 02:14

Le petit-fils de Monique est en souffrance. A 13 ans, il est très en colère et ne veut pas travailler à l'école. Atteint d'une maladie orpheline, il a une particularité physique qui est à l'origine de moqueries et de harcèlement au collège. Bien qu'il soit suivi par des organismes extérieurs à l'école, Monique remarque que son mal-être est grandissant.

Pierre est en couple avec une jeune femme qui a une trentaine d'années de mois que lui. Cette dernière a un compagnon. Tout le monde est au courant de la situation. Bien qu'il soit heureux, Pierre remet parfois en cause ce relation.

Jean a transmis son exploitation à son fils, qui a demandé à un ami de l'aider. Suite à cela, la femme de Jean a demandé le divorce. Elle entretient dorénavant une relation avec l'ami de son fils. Jean est le seul à être au courant. Doit-il en parler à ses enfants?

Zolika a connu le harcèlement de son fils et l'inaction du corps enseignant. Elle a décidé de ne pas se laisser faire et a tout mis en œuvre pour que justice soit faite.

Anne est accompagnante d'élèves en situation de handicap et souhaite conseiller Monique.

Avec son association, Cécile dépose des boites aux lettres dans les écoles pour que les élèves puisse appeler à l'aide.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Numéros cités :

- Non au harcèlement : 3020, numéro vert pour victimes, témoins, parents ou professionnels



- Association e-Enfance: Net-Ecoute 0800 200 000, numéro pour le victimes de cyber-harcèlement



