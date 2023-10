En février 2021, l'équipe de Julien Courbet découvre un dossier colossal : celui de Daniel Monteiro. Son identité a été usurpée en 2017, trois mois après l'ouverture de son garage. Il reçoit des contraventions, en provenance de plusieurs villes françaises, au nom de sa société. Ces infractions sont commises par des voitures qui ne lui appartiennent pas. Le Trésor public lui envoie entre 50 et 100 lettres par jour !

"Le facteur était surpris ! Il trouvait ça bizarre que je reçoive autant d'amendes. Au fur et à mesure, il a commencé à me poser des questions. Et puis il m'a dit 'Je ne peux même plus passer en vélo chez vous, donc je passerai tous les jours ou tous les deux jours vous déposer les lettres en camionnette, car sinon je ne peux pas distribuer le courrier à vos voisins'", raconte Daniel Monteiro dans le podcast de débrief de l'émission.

Rapidement, il conteste les amendes, mais rien ne se passe... Daniel Monteiro décide donc de prévenir la police qui lui explique qu'il serait victime d'un réseau d'escrocs qui achèterait et revendrait frauduleusement des véhicules. En 2019, le compte bancaire de Daniel est clôturé après plusieurs saisies pour un total de 40.000 euros. Les années passent et le Trésor public lui réclame 20 millions d'euros...

"Cette histoire empoisonne ma vie, celle de ma femme, de ses enfants, des miens. On a dû déménager dans le sud pour reprendre une vie assez stable. Mais ça nous a suivis...", confie-t-il encore.

"Cette histoire empoisonne ma vie, celle de ma femme, des enfants" Daniel Monteiro