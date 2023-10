Comme toutes les semaines, Jean-Baptiste Nicolle raconte un cas d'arnaque ou d'injustice mis en lumière par la presse locale. Cette semaine, l'épisode du podcast "L'arnaque du week-end" dévoile l'histoire de Yoan et d'autres personnes. Ces derniers ont fait confiance à une entreprise de maçonnerie qui s'est révélée peu fiable.

Le journal L'Est Républicain raconte qu'un maçon résidant à Maxéville, en Meurthe-et-Moselle, a littéralement abandonné plusieurs projets de chantiers, en se mettant en faillite du jour au lendemain. Pourtant, tout avait bien commencé, comme le précise Yoann, l'un de ses clients "On a reçu le devis à peine une semaine ou deux après notre première demande. Nous étions étonnés parce que d'habitude, il faut plutôt courir après les artisans pour recevoir un devis. Sur le moment, on n'a pas tilté, on s'est justement dit que c'était professionnel de sa part", se souvient Yoann.

Confiant, Yohann s'est rendu à l'agence pour signer et là-bas encore, le professionnel lui a fait bonne impression. "Il nous a présenté les locaux. Il sortait du garage comme s'il était débordé de boulot. En faisant le tour du local technique, il nous dit et montré qu'il avait du matériel comme une mini-pelle et un camion. Étant du métier, je me suis dit que pour avoir une pelle à 150.000 euros, c'est que l'entreprise s'en sort plutôt bien", précise Yoann.

À partir de là, Yohann a versé un acompte de 37.000 € sur un prix global de 100.000 €. Les travaux, ensuite, démarraient un mois plus tard, en août 2021. Mais Yohann a vite déchanté : "D'entrée de jeu, on a constaté des malfaçons. Ma maison est sur un terrain relativement bas par rapport au terrain naturel. Vu qu'il n'était pas intervenu au bout de deux jours, les fondations ont été gorgées d'eau. Il a coulé le béton dans l'eau", détaille Yoann au micro de Jean-Baptiste Nicolle.



"Il ne s'est plus présenté sur mon chantier"

Yohann a aussi reproché aux maçons de ne pas monter les agglos dans les règles. Tout a définitivement basculé pour lui quand un autre client, mécontent de cette entreprise, est venu à sa rencontre. Cette personne l'a invité à venir voir sa maison, qui se serait révélée elle aussi pleine de défauts. Après quoi, Yohann a fait part de ses doutes et de son mécontentement au maçon : "Je pense que ça ne lui a pas plu puisqu'à partir de ce moment-là, il ne s'est plus présenté sur mon chantier", ajoute-t-il.