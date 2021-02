publié le 02/02/2021 à 22:51

Leur coup de com’ pourrait leur valoir quelques ennuis judiciaires. Lundi 1er février, à Los Angeles, six personnes étaient détenues par la police après avoir remplacé les lettres "W" et "D" du panneau Hollywood par des "B".

Une modification éphémère réalisée à l’aide de bâches imperméables de protection, mais qui n’a entraîné aucun dégât permanent sur l’enseigne, selon la police, rapporte Fox News. Steve Lurie, le chef des forces de l’ordre locales a jugé que l’action n'était "vraiment pas cool du tout", précisant sur Twitter que "les emblèmes de Los Angeles sont précieux". En revanche, l’acte ne peut être considéré comme du "vandalisme", puisque le panneau n’est pas endommagé, a-t-il poursuivi.

Le Los Angeles Times explique que les six individus arrêtés sont cinq hommes et une femme qui ont été vus sur des images de vidéosurveillance. NBC Los Angeles, pour sa part, explique qu’il s’agit de militants ayant voulu sensibiliser sur le cancer du sein. Ils n’ont finalement été inculpés que pour intrusion, et libérés.