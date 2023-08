Une mère de famille se noie dans une baïne voulant sauver ses deux enfants

Emportée au large par une baïne, une mère de famille s'est noyée en Gironde, ce dimanche 13 août, dans la soirée. En apparence plus calme, les baïnes sont des cuvettes d'eau formées par les marées le long des plages de l'Atlantique.

Les premiers éléments de l’enquête déclarent que cette mère de famille a, semble-t-il, voulu sauver ses enfants, et a été emportée. Âgée de 51 ans, elle était sur la plage centrale vers 21 heures quand deux de ses enfants se sont faits emporter par un courant de baïne. Voulant les secourir, elle s'est aussi fait emporter.

Ce sont finalement des surfeurs qui ont réussi à sortir les enfants de l'eau, sains et saufs. En arrêt cardiorespiratoire, leur mère n'a pas pu être réanimée par les secours une fois sur place. Le littoral Girondin était d'autant plus placé tout ce week-end en risque maximal. Même un bon nageur n'aurait pas pu gagner face à une baïne, explique Guillaume, maître nageur, sauveteur à Lacanau.

"On peut juste rappeler cette statistique, la tranche d'âge la plus accidentogène, ce sont les 15-30 ans. Sur cette tranche d'âge, la grande majorité, voire quasiment la totalité de ces personnes, savent nager. Malheureusement, quand on est pris dans un courant de baïne, par sa violence, bien savoir nager n'est pas une garantie suffisante pour être en totale sécurité dans ces endroits-là," a mis en garde le sauveteur. "C'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler de se baigner dans les zones de baignades surveillées entre les drapeaux rouges et jaunes", a-t-il ajouté.



Les horaires de surveillance sont disponibles sur les sites des communes concernées ou sur le site sauvetageaquatique.fr.

