Attaque de requin, noyade, accident d'avion... Voici les miraculés de l’été

De vrais miracles. Voici cinq histoires incroyables qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le monde entier avec une fin heureuse.

Après l'accident début mai du petit avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère et deux adultes, retrouvés morts, quatre enfants âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois, ont été découverts sains et saufs après avoir survécu pendant plus de 15 jours dans la jungle amazonienne.

Le 7 juillet dernier, Axel, un touriste français de 8 ans, est tombé dans un cratère de 100 mètres de profondeur aux Galápagos, en Amérique latine. Après plusieurs heures, il a pu être secouru et hospitalisé. Dix jours plus tard, son papa s'est exprimé sur RTL. "J'ai entendu un cri. On se retourne et c'est l'horreur de ne pas voir son enfant derrière soi. Quand il est tombé, j'étais sûr qu'il était mort", se remémore-t-il.

Le 15 juillet dernier, en fin de journée, deux adolescents se sont noyés alors qu’ils se baignaient dans une zone non surveillée de la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire, près de Saint-Etienne (Loire). Le premier a été rapidement secouru par un témoin. Le second, âgé de 15 ans, est resté immergé sous l’eau pendant 30 minutes. Il a été sauvé par les pompiers qui ont réussi à le réanimer.

Il y a quelques jours, un Australien et son chien ont été secourus par un navire mexicain, dans l'océan Pacifique, après trois mois de dérive en pleine mer. "J'ai juste besoin de repos et de bonne nourriture, car j'ai été seul en mer pendant longtemps", a confié l'homme à la presse, visiblement épuisé mais en assez bonne santé.

Le plongeur en apnée Cristian Castaño, membre de l’équipe nationale colombienne dans cette discipline, s'est remis mercredi 19 juillet de plusieurs blessures subies la veille lors d’une attaque de requin près de l’île de San Andrés, dans les Caraïbes. Le plongeur blessé était conscient et "a pu utiliser ses propres capacités physiques et motrices pendant le sauvetage".