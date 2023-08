Incendie en Alsace : la tante de l'une des victimes attend "des réponses" de l'enquête

Quatre jours après l'incendie qui a fait 11 morts à Wintzenheim en Alsace, l'enquête tente d'établir les raisons de ce départ de feu dans ce gîte de vacances, où des personnes handicapées séjournaient. Isabelle, la tante de Christelle, l'une des victimes, espère avoir des réponses.

"On ne sait absolument rien. On est dans le néant. Il faut qu'on ait des réponses", explique cette proche au micro de RTL. "Elle va nous manquer énormément", confie-t-elle au sujet de sa nièce, qu'elle décrit comme une personne avec "beaucoup d'énergie" et "souriante".

"C'était un petit rayon de soleil", confirme Christian, le parrain de Christelle. Après ce drame, la sécurité du gîte a été particulièrement montrée du doigt. Le bâtiment n'était pas aux normes et n'avait pas l'autorisation de recevoir du public.

Au micro de RTL, le parrain de Christelle s'en prend à la direction de l'établissement. "Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Pour moi, c'est criminel", juge-t-il. Comme Isabelle, Christian indique également qu'il "faut des réponses".