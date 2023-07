Vacances d’été : comment sortir des baïnes, ces courants violents responsables de noyades ?

Dans le Sud-Ouest, les personnes qui fréquentent les plages sont appelées à la plus grande vigilance. En cause : les baïnes. Ce sont des courants qui mènent vers le large et qui causent entre 20 et 30 noyades chaque année.

Pour sa sécurité et celles des enfants, le mieux reste d'éviter les baïnes. "Le bon comportement à avoir est de ne jamais lutter contre la baïne. Elle est toujours plus forte même face aux meilleurs nageurs du monde. C'est assez terrible parce que l'on se fait emporter à 400 mètres au large. Mais après, très lentement, une boucle se forme, qui fait qu'on retrouve le rivage en dix minutes", explique à RTL Martin Gespereau, préfet délégué à la défense et à la sécurité de Nouvelle-Aquitaine.



Et de conclure : "On conseille d'aller absolument se baigner entre les drapeaux, là où il y a un poste de secours et où la sécurité est assurée."

