Vacances d’été : dans les Hauts-de-France, des exercices de prévention pour lutter contre les noyades

À l’approche des grandes vacances, les précautions à prendre pour se baigner sont plus que jamais d’actualité. Car à l’été 2021, 1.480 noyades accidentelles ont été recensées en France. Pour lutter contre ce fléau, des centres aquatiques organisent des opérations de sensibilisation auprès des familles comme à Carvin, dans les Hauts-de-France.



Adrien, maître-nageur dans le centre aquatique, fait passer le "pass nautique", un test certifié par l’État qui atteste de la capacité des mineurs à nager en toute sécurité. "On essaie simplement de reproduire ce qui pourrait se passer dans la vraie vie", explique-t-il, tout en donnant ses consignes. Chaque exercice a ainsi un but bien précis. "C’est pour être sûr qu’on est bien capable d’attendre à la surface en respirant et en appelant à l’aide, dans une position sécuritaire le temps que quelqu’un nous cherche", détaille le maître-nageur.

L'inquiétude d'une mère de famille

Ces exercices de prévention touchent particulièrement Fanny, mère de cinq enfants. "Dans mon entourage, j’ai une amie qui a perdu son petit garçon dans une noyade. Du coup ça m’inquiète terriblement", dit cette mère de famille. D’autant que sa petite dernière, âgée de 8 ans, part bientôt sans elle en vacances à la plage. "J’ai besoin de voir comment ça se passe et qu’elle puisse avoir des notions", assure-t-elle.

Méwen, 12 ans, sort lui essoufflé de l’eau mais fier d’avoir participé à ces exercices. "Ça pourra m’aider plus tard si quelqu’un aura besoin d’aide dans l’eau, ou pour moi pour m’amuser", soutient le jeune garçon. Le "pass nautique" est en tout cas indispensable pour effectuer plusieurs activités comme du canoë, de la voile ou encore le surf.

