Une famille perçoit 80.000 euros d'aides de la CAF alors qu'elle vit à l'étranger

Un père et une mère de quatre enfants ont été jugés mardi 15 janvier par le tribunal judiciaire d'Avignon (Vaucluse) pour avoir touché, de 2015 à 2021, 80.000 euros d'aides sociales de la CAF alors que la famille vivait en Algérie.

"C'est une malhonnêteté qui fragilise le système", a dénoncé le vice-procureur Pierre Cramier, rapporte le Dauphiné Libéré. Pendant 6 ans, le couple a touché environ 550 euros par mois de RSA et d'autres prestations sociales à l'aide de fausses déclarations et jouant sur le fait qu'il faisait de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie. "Je l’ai fait pour mes enfants", s’est défendue alors la mère à la barre du tribunal, inconsciente de l'ampleur de la fraude.

Installée en France depuis la fin de l'année 2021, la famille a déjà commencé à rembourser les sommes qu'elle doit à la CAF. De son côté, le parquet a requis une peine de 3 à 4 mois de prison avec sursis pour le couple. Le délibéré sera rendu le 15 mars prochain.