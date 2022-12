Un sexagénaire privé d'un poumon après avoir été opéré à tort d'un cancer

Un véritable marathon judiciaire pour rattraper l'incroyable erreur médicale d'un laboratoire. Après avoir détecté une tache sur l'un de ses poumons, un cancer est diagnostiqué à cet homme d'une soixantaine d'années. Il est opéré en urgence, on lui retire son poumon touché par la maladie. Le sexagénaire a ensuite appris qu'il n'était pas malade. Le laboratoire se serait trompé en échangeant deux échantillons. Depuis, ce patient tente d'obtenir réparation en justice, mais l'affaire traîne. Il a déjà déboursé plus de 20.000 euros de sa poche.

Paul est continuellement essoufflé, mais aussi traumatisé à vie. On lui dit d'abord qu'il est atteint par un cancer, on lui enlève ensuite un poumon et tout cela parce que le laboratoire s'est trompé d'échantillon. "C'est très invalidant et surtout, il y a un côté psychologique qui est lourd. On vous en lève une partie de vous-même", confie-t-il au micro de RTL.

Après trois années de procédure, Paul est en colère. "C'est la longueur de la justice. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est injuste de ne pas inquiéter les gens qui ont donné un résultat qui n'était pas le mien. On m'a enlevé un poumon, on m'a mutilé", déplore le sexagénaire.

On a l'impression que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour l'expliquer. Me Laurent de Caunes

La victime a porté plainte avec son avocat, Me Laurent De Caunes. "On a l'impression que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour l'expliquer, pour en déterminer les causes. Ils n'encourent pour l'instant aucune responsabilité. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'en effet, on comprend qu'il n'y a aucune sûreté dans la traçabilité des analyses, ce qui fait que ce type d'incidents peut se renouveler", déplore l'avocat.

De leur côté, les médecins du laboratoire incriminé ont refusé d'évoquer cette terrible erreur.

