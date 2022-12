Castres : quand un couple de retraité a sauvé la vie d'une famille

Michelle et Guy Perrin sont nos héros du jour. Les deux retraités de 72 ans reviennent avec beaucoup d’émotion sur l'évènement tragique qu'ils ont su éviter. Avec le sentiment du devoir accompli, le couple a sauvé la vie d'une famille entière. Les faits remontent au 5 mars dernier, à Castres, alors que deux parents et leurs deux enfants sont bloqués au deuxième étage de leur appartement. En proie aux flammes, ils risquaient la mort à cause d'une fumée toxique se dégageant de l'incendie, qui était sur le point de les asphyxier.



Ce matin-là, vers cinq heures du matin, Michelle qui dit avoir le sommeil léger, est d’abord réveillée par du bruit. Elle descend pour ouvrir sa porte d'entrée et ce qu'elle voit à ce moment restera gravé dans sa mémoire : "j'ai vu le voisin d'en face qui agonisait à la fenêtre de sa chambre. Il cherchait de l'air à respirer, il m'appelait au secours". Dans l'urgence, elle réveille son mari, raconte-t-elle ensuite.



Ni une ni deux, Guy saute de son lit et il court alors chercher une échelle dans son garage. Et c’est en pyjama et sous la pluie qu’avec sa femme pour l’épauler, il commence son sauvetage. Il explique avoir monté l'échelle sur le balcon pour atteindre la fenêtre du deuxième étage. "Passez-moi le bébé", dit-il au père. Une fois dans ses bras, il l'a descendu "à une seule main", dit-il. "C'était quand même assez périlleux parce que je risquais de glisser" se souvient-il en racontant comment il a sauvé la vie du premier enfant.



"Pour lui, on a sauvé sa famille"

Avec le même scénario, il va ensuite extirper de la fumée, qui se faisait de plus en plus épaisse, le petit garçon de sept ans, puis la maman et enfin le papa. Ce dernier n’a pas de mots assez forts pour les remercier. "Il pleurait, il était tellement heureux qu'on ait pu faire cette action", raconte fièrement Guy. "Pour lui, on a sauvé sa famille".

"C'est humain, ce qu'on a fait. On ne réalise pas dans ces cas-là. On va droit au but, comme l'Olympique de Marseille" se rappelle alors, non sans émotion, Michelle. L’acte héroïque a été salué par l’État français. Les retraités ont été récompensés de la médaille du courage et du dévouement par le préfet du Tarn. Mais le couple a aussi reçu un autre cadeau fièrement affiché dans l’appartement : un dessin réalisé par Sacha, le petit garçon de sept ans sauvé avec toute sa famille.

"Merci de nous avoir sauvés la vie, je fais ce dessin pour vous remercier", a inscrit le petit garçon sur la feuille de papier qu'il a rempli de petits cœurs. "Ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est ma médaille", reconnaît avec fierté et bienveillance Guy. "Ils savent ce qu'on a fait, ils ne nous ont pas oubliés", commentent-ils tous les deux avec peine tandis que les larmes leur nouaient la gorge.

