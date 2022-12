Canons à neige vandalisés aux Gets : 3 questions à Benjamin Mugnier

La direction de la station des Gets (Haute-Savoie) a retrouvé le 25 décembre deux canons à neige vandalisés. Une action politique, révélée par le quotidien local, Le Dauphiné Libéré. "On s'est retrouvé avec deux enneigeurs vandalisés. C'est choquant, parce que c'est une première que l'on sabote notre outil de travail" déclare le directeur marketing de la station des Gets Benjamin Mugnier.

L'identité du groupe à l'origine de cette action est difficile à déterminer pour la direction de la station : "On n'a pas de revendication officielle. Il y a bien le logo d'un groupuscule, Extinction Rebellion, mais on ne sait pas si c'est eux directement" poursuit Benjamin Mugnier. À côté de ce logo, un tag a été retrouvé ce matin sur le canon à neige : "Pas de ski sans neige."

"La panne en elle-même coutera quelques milliers d'euros" explique le directeur marketing de la station. Il craint surtout une perte d'exploitation : "si on loupe une fenêtre de tir de froid, on ne pourra peut-être plus assurer la descente à skis dans notre station, ce qui impact des milliers de skieurs."

Pour Benjamin Mugnier, la neige de culture dénoncée par cette action n'a rien d'une aberration écologique. "C'est simplement de l'eau et de l'air. On prélève un peu d'eau, tout cela est bien contrôlé par les services de l'État. Tout cela est restitué à la fonte, au printemps, on n'a pas touché au cycle de l'eau." Il met également en avant que ce sabotage "met en péril le travail des 240 saisonniers du domaine skiable."

