Réforme des retraites : doit-on s'attendre à un "jeudi noir" le 19 janvier ?

Ils veulent frapper fort. Trois jours après qu'Élisabeth Borne ait dévoilé la réforme des retraites, les syndicats préparent leur riposte et souhaitent organiser un grand mouvement de grève le jeudi 19 janvier.

Cette journée de mobilisation sera un "jeudi noir", promettent les syndicats. Dans les Transports, à la RATP, les quatre syndicats font front commun et appellent à la grève. Ils mettront "tout en œuvre pour s'opposer à cette contre-réforme". La mobilisation risque d'être très importante, puisque l'entreprise est concernée par l'abandon des régimes spéciaux.

À la SNCF, tous les syndicats appellent à la grève, même si l'entreprise ne bénéficie plus des régimes spéciaux. Les syndicats veulent faire de ce 19 janvier une première journée d'action "puissante".

La CGT pétrole appelle à trois journées de grève pour les prochaines semaines et souhaite arrêter les expéditions de carburants pendant ces journées de mobilisation. Enfin les électriciens et les gaziers comptent aussi se mobiliser, mais on ne connait pas encore l'impact attendu sur le réseau.

"Il y a un droit de grève et un droit à manifester", a réagi la Première ministre qui demande aux grévistes de ne pas pénaliser les Français. De son côté, Jean-Luc Mélenchon promet une bataille parlementaire et se félicite de "l'unité syndicale".

