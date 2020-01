Le chef indien d'Amazonie porté disparu est sain et sauf

publié le 21/01/2020 à 19:11

Invité aux vœux du Medef à Dijon ce mardi 21 janvier 2020, le Brésilien Almir Narayamoga Surui devait atterrir la veille à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Mais il n'est jamais apparu, provoquant l'inquiétude de ses hôtes.

Le Medef Côte-d'Or, cité par France 3 Bourgogne Franche Comté, indiquait alors que "le chef indien n'a pas donné de nouvelles à son entourage et à ses collaborateurs depuis samedi 18 janvier". L’organisation précisait aussi que son "inquiétude est renforcée du fait de la menace qui pesait sur lui, sa tête ayant été mise à prix en raison de son combat contre la déforestation illégale".

Le Medef précise que l'activiste indien avait "décidé de ne plus se protéger en signe de protestation, estimant que ce devait être au gouvernement brésilien de prendre ses responsabilités."

Vœux des entreprises le 21/01/2020▶️Les entrepreneurs à l'épreuve des grandes mutations. Changement climatique, intelligence artificielle, innovation managériale, smart cities, uberisation… Le changement est en marche. Et vous ?📝https://t.co/cORjo5syfc #voeuxentreprises21 pic.twitter.com/tYPxgL9Kkw — MEDEF Côte-d'Or (@medef21) December 18, 2019

Mais mardi à 17 heures, le soulagement est arrivé via une confirmation qu'Almir Narayamoga Surui va bien. "Je n’ai pas pu entrer en contact avec lui, mais ses employés me disent qu’il va bien, qu’il est vivant", a ainsi confirmé Thomas Pizer, de l'association Aquaverde qui soutient l'action du chef indien, relaie France 3 régions.

"Il est sur sa terre indigène. Il est possible qu’il y ait eu un problème de sécurité. Almir est menacé depuis 2006 pour son combat pour sauver la forêt amazonienne. Ces menaces se sont intensifiées depuis la fin d’année. Il aurait pu être poursuivi sur la route entre la terre indigène et la ville la plus proche", rappelle Thomas Pizer pour expliquer son absence en Bourgogne.

Diplômé en biologie, Almir Narayamoga Surui est l'un des activistes les plus réputés d'Amérique du Sud. Engagé dans la défense des ses terres ancestrales, il a reçu à Genève le prix des Droits de l'Homme en 2008.

En mai 2019, il avait été invité à prendre la parole devant l'Assemblée nationale par l'ancien secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Majoubi. Le chef indien avait alors alerté les députés sur les dangers de la déforestation massive en Amazonie depuis l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil.

En Mai, j'ai fait une promesse au chef Almir Surui. Les députés français seront aux cotés des peuples de la forêt d'Amazonie face aux provocations du Président Bolsonaro. @EmmanuelMacron a envoyé des signaux forts et je proposerai une action collective à la rentrée. https://t.co/AOOEQxLVjI — Mounir Mahjoubi (@mounir) August 23, 2019