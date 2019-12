publié le 01/12/2019 à 06:07

Une accusation sans preuves. Jair Bolsonaro a accusé l'acteur et activiste Leonardo DiCaprio de financer les incendies qui détruisent l'Amazonie depuis des années. Cette accusation intervient dans le cadre de l'arrestation cette semaine de quatre pompiers volontaires, accusés d'avoir provoqué des incendies dans l'État amazonien du Para.

"Ce Leonardo DiCaprio est un gars sympa, n'est-ce pas ? Il donne de l'argent pour brûler l'Amazonie," a-déclaré le président conservateur du Brésil. "Que font les ONG ? Quelle est la chose la plus simple à faire ? Mettre le feu à la forêt, prendre des photos, faire des vidéos," poursuit-il, prétextant que les organisations environnementales font cela dans le but de récolter plus d'argent.

Une controverse est née de la détention de pompiers volontaires, accusés d'avoir provoqué des incendies. D'un côté, des ONG ont dénoncé cette détention comme étant "abusive" et de l'autre, des policiers ont invoqué des "indices" selon lesquels les pompiers auraient agis pour revendre les images au Fonds mondial pour la nature (WWF).

Bolsonaro s'en est pris à l'organisme en affirmant que WWF "avait fait une campagne contre le Brésil et a contacté DiCaprio. Il a donné 500 000 dollars." WWF-Brésil affirme fermement que ce sont des mensonges. L'acteur américain de son côté a répondu sur Instagram en disant ne pas avoir financé les associations visées et qu'il était "fier d'être au côté de ceux qui protègent" les écosystèmes.