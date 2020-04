Tuerie au Canada : le bilan s'alourdit à 23 morts, dont une adolescente de 17 ans

Crédit : Tim Krochak / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 22/04/2020 à 02:30

Le Canada a connu la pire fusillade de son histoire, le week-end dernier, dont le bilan se porte désormais à 23 morts. "Nous pensons qu'il y a 23 victimes, dont une âgée de 17 ans", a expliqué la police, qui indique avoir retrouvé de nouveaux corps sur les lieux incendiés par le tueur. Ce dernier avait mis le feu à au moins cinq maisons et véhicules.

La tuerie avait débuté samedi en fin de soirée dans une maison de la paisible commune rurale et côtière de Portapique, qui compte une centaine d'âmes. Appelée par des voisins qui avaient entendu des coups de feu, la police a découvert sur place plusieurs cadavres, à l'intérieur et devant une maison. Des victimes ont également été tuées dans quatre autres villages, a ajouté la police.

Les enquêteurs tentent désormais de déterminer si le tueur a "planifié" ses gestes et de comprendre ses "motivations" dans le cadre de son enquête. Celle-ci comprend 16 scènes de crime et s'annonce complexe et longue, avait prévenu lundi la police.

La police n'a pas précisé si ce dernier bilan incluait le tueur, qui a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balles par la police dans une station-service dimanche midi en Nouvelle-Ecosse.