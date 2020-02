et AFP

publié le 11/02/2020 à 00:03

Qu'est-ce qui a motivé un tel geste de folie meurtrière ? Deux jours après la tuerie qui a fait 29 morts et une quarantaine de blessés samedi 8 février à Korat, dans le nord-est de la Thaïlande, de nombreuses questions demeurent sur les raisons et le profil de l'assaillant.

Après son périple sanglant de plus de 17 heures, sur une base militaire et dans un centre commercial très animé, Jakrapanth Thomma a été abattu par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, le tireur serait passé à l'acte à cause d'une dette autour d'un différend foncier. Il n'avait "pas de mauvais dossier", d'après le porte-parole de l'armée, le colonel Winthai Suvaree, sollicité par l'AFP.

Seule certitude à ce stade, le jeune homme était un féru des réseaux sociaux. Il a d'ailleurs soigneusement mis en scène son carnage sur Facebook, postant pendant la tuerie sur son compte, fermé depuis, des vidéos et des photos de lui, ainsi que plusieurs messages: "Dois-je me rendre ?", "Personne ne peut échapper à la mort".

Un arsenal à disposition

Autre fait troublant, le jeune adjudant-chef a utilisé une mitrailleuse M60, un fusil d'assaut et des munitions qu'il a dérobés sur sa base militaire et s'est emparé d'un véhicule militaire. Mais comment a-t-il pu dérober un tel arsenal ?

Selon le Premier ministre thaïlandais, Prayut-Chan-O-Cha, il n'y a pas eu de négligence. "Nous ne laissons pas sans surveillance le dépôt. Nous avions des gens qui le gardaient", a-t-il assuré. La ville de Nakhon Ratchasima, connue aussi sous le nom de Korat, abrite une des plus grandes casernes de Thaïlande, un pays où l'armée est très impliquée dans la société et en politique.

Le royaume est aussi un des pays les plus armés au monde. Entre 6 et 10 millions d'armes à feu y circuleraient, dont de nombreuses ne seraient pas enregistrées, et les meurtres par armes à feu sont très fréquents. Il est toutefois très rare que les militaires s'en prennent à des civils.