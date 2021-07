TikTok : la star Xiao Qiumei décède à 23 ans en direct après une chute de 43 mètres

Xiao Qiumei, star du réseau social TikTok est décédé à 23 ans le 20 juillet dernier alors qu'elle était en train de se filmer pour sa communauté. Comme le précise le tabloïd britannique The Sun, Xiao Qiumei a fait une chute de 43 mètres à Quzhou, dans la province de Zhejiang en Chine.

Xiao Qiumei travaillait en tant que grutière et postait régulièrement des vidéos sur TikTok depuis des grues. Elle était suivie par plus de 100.000 personnes. Le 20 juillet dernier, elle se trouvait sur une grue à 43 mètres de haut pendant qu'elle se filmait. Sur un extrait de la vidéo, elle exécute quelques pas de danse dans la grue, avant que la caméra pivote, qu'on entende un cri et que le téléphone filme la chute. Les témoins de la scène ont précisé que la jeune femme avait son téléphone dans la main pendant l'accident.

Sa famille nie qu'elle se serait filmée en étant dans la grue. Ses proches ont ajouté qu'elle était "très professionnelle et qu'elle gardait toujours son téléphone dans son sac quand elle travaillait". Ils ont aussi expliqué qu'elle est décédée "à la suite d'une chute en loupant une marche" en rentrant de son travail.