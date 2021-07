Incendie dans l'Aude : les pompiers craignent une reprise "à cause de la sécheresse"

La situation continue d'être tendue dans l'Aude ce 25 juillet. Dans la matinée, le feu qui a démarré la veille et ravagé déjà 850 hectares, n'est toujours pas maîtrisé par les pompiers. Ces derniers craignent d'ailleurs "un risque de reprise à cause de la sécheresse", indiquent-ils à l'AFP.

"Nous avons eu une accalmie à partir de 3h00 du matin. Une maison a été brûlée dans la nuit à Moux mais nous avons pu sauver une quinzaine de maisons entre Fontcouverte et Fabrezan", explique le commandant Jean-Michel Dubois, du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de l'Aude. Les secours sur place devaient déterminer ce 25 juillet si de nouveaux moyens aériens devaient être déployés. Au plus fort de la journée, le 24 juillet, sept Canadair, deux bombardiers d'eau de type Dash ainsi qu'un hélicoptère Super Puma ont effectué des rotations sur la montagne d'Alaric, un massif qui culmine à 600 m.

"La situation est délicate, compliquée, car nous avons 25 kilomètres de lisières sur lesquelles le feu peut reprendre", ajoute l'officier, précisant que 800 pompiers ont oeuvré toute la nuit. "On a vraiment eu très chaud", confie Jacques Contiès, le maire de Fontcouverte sur RTL. Selon lui, les dégâts provoqués par les flammes auraient pu être pires, mais "les propriétaires ont appliqué toutes les consignes de sécurité".

Pour le moment, l'origine du feu déclaré le 24 juillet en début d'après-midi sur le terre-plein central de l'A61 entre les communes de Moux et de Fontcouverte, est toujours inconnue.