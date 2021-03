TikTok : la star Rochelle Hager est décédée à 31 ans après un accident

publié le 31/03/2021 à 12:47

Rochelle Hager, star de TikTok aux 130.000 d'abonnés, est décédée le 29 mars dernier à 31 ans, des suites d'un accident à Farmington (Maine). Un arbre est tombé sur sa voiture, comme le rapporte le média américain Today, qui a repéré l'information sur la chaîne NBC News' Maine.

Rochelle Hager, cheffe d'un établissement dans le Maine roulait en direction de son travail, le 29 mars dernier, lorsqu'une tempête a projeté dans son pare-brise un gros morceau d'un pin, qui a traversé la vitre et atterrit côté conducteur. L'accident a eu lieu à 10h du matin. Après l'impact, la voiture est sortie de la route et s'est immobilisé quelques mètres plus loin. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, Rochelle Hager était décédée.

Sa fiancée, Brittanie Lynn Ritchie, a partagé le lendemain une vidéo sur TikTok retraçant les moments marquants de leur relation et a adressé un message à ses abonnés. "Elle n'a pas souffert. Elle est morte sur le coup. J'ai entendu l'accident puis ça été le trou noir", explique-t-elle en larmes face à la caméra. Brittanie Lynn Ritchie était alors au téléphone avec sa compagne qui conduisait la voiture.

Le couple c'était rencontré en juin dernier par un ami en commun et devait se marier le 16 octobre prochain, comme l'a expliqué Brittanie Lynn Ritchie au média CentralMaine.