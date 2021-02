Tiger Woods : un feuilleton qui passionne les Américains depuis 25 ans

publié le 24/02/2021 à 07:16

Tiger Woods a été victime d’un grave accident de voiture mardi matin. Toutefois, ses jours ne seraient pas en danger. Mais ce qui s’est passé hier est le dernier épisode d’une vie incroyable que suivent passionnément les Américains depuis 25 ans.

En effet, il y a tout dans la vie de Tiger Woods : un talent fou, des gains faramineux, des chutes, des trahisons, des addictions, des come-back, une relation compliquée avec son père. Bref sa vie est une histoire américaine. Il y a d’ailleurs un documentaire récent sur la chaîne HBO.

Le golfeur n’a pas beaucoup plu aux champions, car ses failles sont mises en avant. Ça commence par un discours de son père lors d’une réception. Tiger Woods a tout juste 20 ans, il s’apprête à devenir professionnel, et voilà ce que dit son père : "Mon fils va transcender ce sport. Le monde sera un meilleur endroit où vivre en raison de son existence et de sa présence", "Il est mon trésor, acceptez-le et utilisez-le sagement". De quoi mettre la pression.

15 titres de Crand Chelem

Tiger Woods révolutionne le golf, avec une approche plus physique. À 21 ans, ce jeune noir domine un sport pratiqué par des blancs, où les Noirs étaient pendant longtemps interdits. Plus jeune numéro un mondial, il écrase la discipline de 1996 à 2008 avec 15 titres de Grand Chelem.

En dehors du sport, la star va chuter lourdement, notamment à cause d’une addiction au sexe, comme il l’a avoué, ou plutôt comme il a été obligé de l’avouer. En 2009 après une dispute avec sa femme, il prend la voiture et s’encastre dans un arbre. La dispute concernait les révélations de la presse sur ses nombreuses infidélités. C’est le début des problèmes : il divorce, ses sponsors le lâchent ou l’obligent à présenter des excuses car son image de sportif bien sous tous rapports, qu’il vend à coup de millions de dollars, en prend un coup. Sa carrière connaît ainsi un premier coup d'arrêt.

Outre celui d’hier, et celui de 2009, Tiger a eu un autre souci en voiture. En 2017 il est retrouvé sur le bas-côté endormi au volant. Les images feront le tour du monde : le champion est arrêté, hagard, comme drogué, pris dans les phares de la voiture de police. Il avait pris un cocktail de 5 médicaments pour soulager ses douleurs au dos.

Vers un énième come-back ?

Si Tiger Woods est autant admiré, c’est justement parce qu’il est malgré tout resté un champion, capable de come-back incroyables. Et ça, les Américains adorent. Après son accident de 2009 sa carrière est en chute libre, mais en 2013 il redevient numéro 1 et le sportif le mieux payé au monde. Avec des gains estimés par le magazine Forbes à 1,5 milliard de dollars depuis ses débuts professionnels.

Mais à partir de 2014, c’est son physique qui le lâche, avec d’insupportables douleurs au dos. Il est opéré plusieurs fois et on lui fusionne même des vertèbres. C’est notamment pour soulager ses douleurs qu’il prend des cocktails de médicaments et d’antidépresseurs. Incapable de marcher, dépressif, il revient sur les greens et emporte en avril 2019 le prestigieux Masters d’Augustin. Un retour qui fascine les Américains.

Mais il se blesse à nouveau. Avant son accident d’hier il disait être sur le chemin du retour.

Ce nouvel accident de voiture est sérieux. Grièvement blessé aux jambes, le sportif a eu de la chance de s’en sortir, selon les policiers. On verra si à 45 ans, Tiger Woods pourra effectuer un énième retour.