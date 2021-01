publié le 11/01/2021 à 20:19

L'accident est survenu lors d'une promenade dominicale. Un enfant de trois ans a échappé à la vigilance de ses parents dimanche 10 janvier dans un parc d'Essert, dans le Territoire-de-Belfort. Le jeune garçon a marché une trentaine de mètres sur la surface gelée d'un point d'eau avant de passer à travers la glace.

Son père, âgé de 33 ans, a aussi fini dans l'eau après avoir tenté de lui porter secours. Sur place, deux adolescents de treize ans ont vu toute la scène et ont pu sortir l'enfant, rapporte L'Est Républicain. Le papa a quant à lui dû attendre l'arrivée des pompiers de Belfort-Sud pour être secouru, les deux jeunes n'ayant pas réussi à le tirer hors de l'eau à cause de son poids.

Le père et le fils, frigorifiés, ont ensuite été conduits à l'hôpital pour des examens. Les secours craignaient qu'ils ne souffrent d'hypothermie.