publié le 29/08/2020 à 20:56

Mercredi 26 août dans la soirée, l'interpellation d'un homme a dégénéré sur la place d'Armes à Belfort. Ivre au bar des marronniers, cet homme d'une trentaine d'années s'en est pris à la serveuse qui ne voulait plus le servir. À l'arrivée des forces de l'ordre, il s'est montré particulièrement violent.

Selon les informations de France Bleu, l'homme aurait blessé sept policiers lors de son interpellation et aurait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie lors de sa garde à vue. Il a été condamné vendredi 28 août, à six mois de prison ferme et trois mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans, précise le site d'informations.

Connu des services de police, l'homme a révélé lors de son procès, être au chômage suite à la crise sanitaire. D'après France Bleu, il devra se soumettre à une obligation de soins pour son addiction à l'alcool.