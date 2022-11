Suisse : un père enlève ses deux enfants, la police lance un appel à témoins

Mardi 22 novembre au soir, la police cantonale de Genève a émis un avis d'enlèvement concernant deux enfants, Julie, 7 ans et Milo 5 ans. Ils ont été enlevés par leur père Laurent, qui les a récupérés à l'école mardi en fin de matinée, et n'a plus donné de nouvelles par la suite. Ils pourraient se trouver en France.

Selon les autorités suisses locales, les enfants ont été récupérés dans la commune de Thônex, à la frontière française. Selon les informations communiquées par la police, Julie mesure entre 1,30 et 1,40 mètre et a les cheveux "longs blonds vénitiens". Elle portait un pull vert et un pantalon en velours ocre, des lunettes "avec une monture dorée" et des boucles d'oreilles en forme de cerise. Son frère Milo mesure 1,15 mètre et a les cheveux "châtain clair, lisses et courts. Il serait habillé d'un jean et d'un sweat-shirt gris.

Concernant le père, il mesure entre 1,70 et 1,75 mètre. Âgé de 50 ans, il a une "corpulence svelte" avec des cheveux "gris en pics" et serait habillé en noir. "Nous sommes très inquiets à l’heure actuelle", indique Alexandre Brahier, le porte-parole de la police genevoise, repris par Le Matin. Il est demandé de contacter la police suisse au +41.224.277.510 ou au 117, si vous reconnaissez une de ces personnes.

L'avis d'enlèvement de la police suisse après le kidnapping de deux enfants par leur père. Crédit : Police cantonale de Genève / Facebook

