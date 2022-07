La fuite des ravisseurs n'aura duré que six heures grâce au déploiement d'un important dispositif de recherches. Quatre personnes ont été interpellées après l'enlèvement d'un enfant de sept ans dans l'Aisne. Les policiers avaient été alertés après un kidnapping impressionnant.

Il est 14h45 ce vendredi dans cette maison de Gauchy dans l'Aisne. À l'intérieur, se trouve l'enfant, ainsi que sa mère et plusieurs membres de sa famille. C'est à ce moment-là que plusieurs personnes cagoulées entrent de force dans la maison, avec des bombes lacrymogènes, des armes de poing et d'une masse. Les individus s'emparent alors de force de l'enfant de sept ans et prennent la fuite en voiture.

Immédiatement, les BRI de Creil, Dijon et Lyon sont sur le coup. Elles localisent le véhicule sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. C'est à 20h30 au niveau d'un péage à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, que la voiture est interceptée. Le père de l'enfant, âgé de 27 ans, figure parmi les ravisseurs, avec trois autres personnes, elles âgées de 27 à 36 ans, tous habitant Marseille. Placées en garde à vue, elles sont accusées d'enlèvement de mineur de moins de 15 ans et de violences aggravées.

L'enfant, lui, a été libéré sain et sauf. Il a pu retrouver toute sa famille dans la soirée de samedi.

