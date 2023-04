Suicide de Pierre Bérégovoy : "Une affaire privée qui touche un homme d'État", juge Erwan L'Éléouet

Il y a tout juste 30 ans, le 1er mai 1993, une déflagration retentissait dans la France entière : la mort de Pierre Bérégovoy qui, deux mois auparavant était encore Premier ministre. La fin tragique d'un homme qui se sentait perdu, traqué, épié, près d’un canal de Nevers. L'enquête est des plus discrètes et rapidement bouclée. Aucun doute pour les autorités, l'ancien ministre a mis fin à ses jours en se tirant une balle de révolver dans la tête.

L'explication officielle ne va satisfaire personne, ni la veuve de la victime qui va affirmer qu'il s'agit d'un l'assassinat, dont on dira qu'elle s'exprime sous l'émotion, ni certains enquêteurs qui au fil des années posent des questions. Le geste fatal de Pierre Bérégovoy s'explique facilement. Depuis la défaite de la gauche aux législatives au mois de mars, il était en pleine dépression. Il avait démissionné de son poste de Premier ministre un mois avant de se donner la mort. Il vivait mal cet échec politique.

Quelques jours avant les obsèques, François Mitterrand accuse juges et journalistes d'avoir poussé à bout Pierre Bérégovoy. "Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie".

La thèse de l'assassinat "totalement invraisemblable"

Selon l'enquête judiciaire, il s'agit sans le moindre doute d'un suicide. Les pistes criminelles n'ont cessé toutefois d'émerger. Cette thèse est "totalement invraisemblable", estime Me Patrick Maisonneuve, avocat de l'ancien Premier ministre. "Pierre Bérégovoy m'a dit qu'il avait l'intention de partir loin. Quand il dit ça, je comprends qu'il est en train de me dire que c'était son choix", explique-t-il.

On est évidemment soufflé qu'un homme de pouvoir puisse se donner la mort Erwan L'Éléouet, journaliste

"C'est une affaire privée qui touche un homme d'État et qui suscite des interrogations et des doutes", résume le journaliste Erwan L'Éléouet. "Il y a des suicides qui ne sont pas 'acceptables'. (...) On est évidemment soufflé qu'un homme de pouvoir puisse se donner la mort, on a du mal à l'imaginer et à le croire".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Dominique Labarrière, journaliste indépendant. Auteur du livre Quand la politique tue, aux éditions de la table ronde

- Erwan L’Éléouet, journaliste. Rédacteur en chef des collections documentaires Un jour / un destin et Archives secrètes sur France 3.

- Me Patrick Maisonneuve, avocat de Pierre Bérégovoy

