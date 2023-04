Affaire Denize Soares : qui était vraiment l’empoisonneuse de la plage de Cabuçu ?

Sébastien Brun était un jeune fleuriste grenoblois qui ne se doutait pas que la femme dont il était éperdument amoureux était une fleur vénéneuse. Il n'aurait jamais pu savoir non plus que le poison allait le tuer à plus de 8.000 kilomètres de chez lui, au Brésil.

Denize Soares va rejoindre la liste de ces femmes que la chronique judiciaire appelle les "veuves noires". Mais pour parvenir à la confondre, les enquêteurs vont devoir s'armer de patience et de détermination. Cette femme, qui manie comme personne l'art du mensonge, va dérouter tout le monde au point qu'on va longtemps la croire quand elle raconte que son mari disparu l’a abandonnée. Il va falloir du temps pour s'apercevoir que ces larmes ne sont qu'une mascarade. Mais pourquoi vouloir abréger l'existence d'un homme qui ne lui refusait rien ?

À l'été 2004, les parents de Sébastien n'ont soudain plus de nouvelles. Ce fleuriste est parti au Brésil avec sa compagne et leur fils. Il aurait décidé de rester là-bas. Rien qui ne lui ressemble vraiment, mais la compagne est affirmative. Le Français demeure introuvable. Sa compagne est soupçonnée d'avoir détourné son argent et d'avoir, peut-être, le profil d'une empoisonneuse.

"Personne ne sait ce qu'il s'est passé"

Le 2 février 2012, Denize Soares, 43 ans, regard éteint, la tête inclinée, est devant la Cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Elle dément avoir empoisonné Sébastien et affirme que son amour pour lui était réel. Les premiers témoins la décrivent tout à la fois comme une "bonne mère" mais aussi “une menteuse, vénale et jalouse".

Une femme jalouse, ayant peur de l'abandon Serge Pueyo, reporter pour RTL

"Dès l'ouverture du procès, elle va dire qu'elle réfute cette accusation, qu'elle n'a ni aidé à sa mort, ni demandé la mort de Sébastien à son frère", raconte Serge Pueyo, reporter pour RTL. Au cours de l'enquête de nombreux témoignages ont été entendus, souvent assez contradictoires. "Personne ne sait ce qu'il s'est passé. (…) Personne n'a révélé l'exactitude des faits", explique Me Bernard Ripert, l'avocat de Denize Soares.

"Elle savait séduire les hommes autour d'elle", détaille l'avocat de Denize Soares. Au tribunal, elle a notamment été décrite comme une femme jalouse, ayant peur de l'abandon", rebondit Serge Pueyo. "Lorsqu'elle se sentait délaissée par ses compagnons, elle avait des réactions qui dépassaient l'entendement".

