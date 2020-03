publié le 04/03/2020 à 19:43

Une alerte à la bombe a provoqué l'évacuation de l'aéroport de Strasbourg ce mercredi 4 mars, selon la préfecture et l'aéroport. Les 350 personnes présentes à ce moment-là ont donc été évacuées, afin que l'aéroport soit passé au crible.

"Les passagers ont été accueillis dans un local proche où nourriture et boissons leur ont été distribuées" a précisé la préfecture. Deux vols aller-retour à destination de Munich et Toulouse ont été annulés, et quatre autres vols, à destination de Lyon, Nice, Amsterdam et Nantes, ont été retardés.

L'inquiétude a été causée par un courriel "malveillant" reçu par l'aéroport de Strasbourg-Entzheim en fin de matinée. Dans ce courrier était évoqué la présence d'une bombe dans les locaux, rapporte la préfecture du Bas-Rhin. L'alerte était toujours en cours en milieu d'après-midi.