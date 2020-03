et AFP

publié le 04/03/2020 à 14:46

Deux hommes condamnés pour un viol en réunion dans le Gard, ont été interpellés après plusieurs mois de cavale. Ayant déjà un solide passé de délinquants, les deux hommes de 24 et 28 ans s'étaient évanouis dans la nature avant que le verdict ne tombe, en leur absence.

Ils ont été arrêtés mardi 3 mars à Nîmes et sa banlieue par les policiers de la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) et ceux de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Montpellier.

Les deux Gardois avaient été condamnés le 10 décembre 2019 par la cour d'assises du Gard à 17 ans de prison pour un viol en réunion commis en 2014, sur une jeune femme qui avait également subi d'autres violences physiques.

Mardi, le coup de filet des policiers les a surpris. L'un d'eux a été interpellé dans un garage nîmois où il travaillait sans être déclaré, tandis que le second était dans un logement situé à Caveirac où il se cachait, a rapporté le chef de la BNRF. Placés en rétention judiciaire, les deux fugitifs ont été à nouveau présentés à la justice avant d'être écroués dans la soirée.