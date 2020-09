Strasbourg : "bougnoule, bicot, négro", le policier raconte son quotidien

publié le 21/09/2020 à 23:47

Après treize années à avoir porté l'uniforme, un policier porte plainte contre l'institution pour racisme, discrimination et harcèlement. Il assure avoir essuyé insultes et réflexions racistes depuis sa prise de poste à Strasbourg.

Le brigadier Haykal Rezgui Raouaji menait une carrière exemplaire dans la police depuis 2007, mais à son arrivée en Alsace, il découvre le racisme décomplexé de certains de ses collègues motards, à Strasbourg : "Dès que je suis arrivé, immédiatement les noms et les moqueries sur mon nom de famille ont commencé, au début pour moi c'était une petite blague, c'était pas grave j'ai pas relevé, et par la suite ça s'est aggravé avec des propos relativement raciste, bougnoule, bicot, négro, régulièrement. C'est pour vous faire sentir que vous n'êtes pas le bienvenu et que vous n'êtes pas chez vous".

Et quand le brigadier ose faire un rapport à sa hiérarchie pour dénoncer ce harcèlement devenu quotidien, il est immédiatement placardisé, sans que les auteurs ne soient inquiétés. "À partir du moment où j'ai transmis le rapport, tout s'est effondré, je n'avais plus aucun soutien de personne. C'est l'omerta, il ne faut pas parler de ce genre de fait".

Du racisme qui gangrène la police Maître Kaoutare Choukour, avocate du policier Partager la citation





"Il y a aucune réaction et c'est ce qui est incroyable dans ce dossier. C'est du racisme qui gangrène la police. Il y avait une volonté de blesser, il y avait une volonté de faire mal, il y avait une volonté de le détruire psychologiquement et de lui faire sentir qu'il n'était pas des leurs", témoigne quant à elle son avocate, Maître Kaoutare Choukour.

Haykal Rezgui Raouaji l'avait particulièrement ressenti lors de l'attentat de Strasbourg en décembre 2018, il avait été le premier policier à porter secours à l'une des victimes. Le lendemain, au commissariat, ses collègues ne lui avaient même pas adressé la parole. Sa femme, elle aussi policière, a également porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui". Elle soupçonne ses collègues d'avoir trafiqué son arme de service.