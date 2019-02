publié le 18/02/2019 à 15:42

L’inquiétude est vive à l’école maternelle Paul Langevin, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Une plainte pour viol a été déposée jeudi dernier par le père d’un garçon de 5 ans scolarisé dans cet établissement. Selon ses parents, les faits auraient été commis au sein de l’école. Une réunion de crise en présence du maire (PCF) d’Ivry-sur-Seine Philippe Bouyssou, des directeurs de l’établissement et de la directrice de l’académie du Val-de-Marne s’est déroulée ce lundi matin.



Pas suffisant pour apaiser les craintes des parents d’élèves. "Je suis encore sous le choc, on laisse nos enfants à des prédateurs. Psychologiquement c’est très difficile", a déclaré l’une d’entre elles. De nombreux parents n’ont pas déposé leurs enfants à l’école ce lundi. "L’école, ça doit être un lieu sûr. On doit être en confiance quand on dépose nos enfants, on ne doit pas être en panique jusqu’à 16h30, au moment où on les récupère", s’inquiète une mère d’élève.

Une cellule psychologique mise en place

Un employé de l’établissement scolaire a été placé en garde à vue jeudi soir avant d’être mis hors de cause et relâché ce week-end. Mais les parents d’élèves craignent de le revoir. "Aujourd’hui, comme il n’est plus mis en cause dans cette affaire, il pourrait revenir dans l’école mais on ne souhaite pas que ça soit le cas", précise Philippe Bouyssou.

La mère du petit garçon de 5 ans a été reçue à l’école Paul Langevin ce lundi matin. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les enfants mais aussi le personnel encadrant.