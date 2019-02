publié le 15/02/2019 à 15:00

La directrice d'une école bilingue privée de Montpellier a été mise en examen par les enquêteurs de la sûreté départementale, après deux jours de garde à vue. Huit parents d'élèves ont porté plainte et décrivent des faits qui vont bien au-delà de la simple brimade.



L'affaire débute en mars 2018 lorsqu'une première famille porte plainte après que son enfant a été poussé dans le petit bassin d'une piscine municipale, le blessant au bras et à l’œil. À partir de ce moment là, les enquêteurs vont interroger les autres parents et sept nouvelles familles d'élèves âgés de 4 à 8 ans vont alors se décider à porter plainte, ce qu'elles n'avaient pas osé faire jusque-là.

Elles décrivent des comportements inadmissibles : un enfant forcé de rester en plein soleil, en pleine chaleur en le privant d'eau, un autre à qui on bloque la tête sous l'eau à la piscine provoquant chez lui une vraie terreur et puis un troisième forcé de manger un aliment auquel il était allergique.

Alors que la directrice a nié les faits, l'enquête va se poursuivre pour voir si, en dehors d'elle, d'autres enseignants ont su ou participé à ce qui relève aujourd'hui de vrais soupçons de maltraitance généralisés à l'intérieur de cet établissement.