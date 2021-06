Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti

Jean Castex a-t-il calmé le jeu entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ? On peut penser que oui. Selon les informations de RTL, les deux ministres ont quitté Matignon ce jeudi 24 juin en début de soirée. L’entourage du Premier ministre a évoqué une "réunion de travail" avec Jean Castex sans lien avec l'altercation au sujet des régionales qu'ont eue le Garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Matignon a toutefois précisé que "tout malentendu est d’ailleurs désormais levé".

Mercredi 23 juin, avant le Conseil des ministres, Éric Dupond-Moretti aurait reproché à Gérald Darmanin d'avoir félicité Xavier Bertrand, son ex-mentor, pour son score au premier tour des régionales, et l'aurait accusé de "trahison". Le ministre de l'Intérieur lui aurait rétorqué : "Commence par gagner une élection !".

Le ministre de la Justice était candidat aux régionales sur la liste LaREM menée dans les Hauts-de-France par Laurent Pietraszewski, également membre du gouvernement. Cette liste a été éliminée au 1er tour et a appelé à voter pour Xavier Bertrand au second.

Gérald Darmanin, candidat aux départementales du Nord, s'était félicité mardi 22 juin, dans un reportage de France Inter, de son score dans son canton "six fois mieux que la liste Pietraszewski". Il avait également réitéré sa proximité avec son "ami", Xavier Bertrand, "récompensé pour son bilan".

Au lendemain de cette passe d'armes musclée, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont convenu de "déjeuner ensemble la semaine prochaine", ont indiqué, ce jeudi 24 juin, les entourages des deux hommes. "Ils se sont parlé. Cela s'est bien passé", ont-ils ajouté.