publié le 25/06/2019 à 20:57

Il voulait rentrer chez lui après s'être rendu dans une manifestation de soutien à la SNCF, le 29 mai dernier. Lucien Converset ne pensait pas qu'il écoperait d'une amende de 100 euros alors que de bonne foi, il cherchait à obtenir un ticket auprès du contrôleur.

Malvoyant, cet ancien curé de 82 ans a besoin d'une assistance pour pour prendre son billet de train. Mais à Dole, dans le Jura, il n'arrive pas à trouver un agent pour l'aider à acheter le ticket de 3,50 euros pour se rendre en TER à Ranchot, à 18 kilomètres, explique le quotidien régional L'Est Républicain. Lorsque Lucien se présente à la gare pour prendre son train, le guichet est fermé. Il décide d'embarquer tout de même et de prévenir le contrôleur de sa situation. L'agent n'est pas compréhensif et verbalise Lucien : 50 euros d'amende s'il paie sur place, 100 euros s'il règle la contravention après sa sortie du train.

La vue de Lucien ne lui permet pas de lire la borne automatique, il n'a pas d'ordinateur et encore moins de smartphone pour prendre son billet de train. "En quoi devrais-je rester confiné chez moi et me priver de ma liberté de me déplacer ?", s'interroge dans le quotidien régional celui qui ne peut pas se déplacer en voiture à cause de sa vue.

"Besoin d'un contact humain"

Aujourd'hui, il cherche inlassablement à faire annuler son amende. Il a tenté, en vain, de contacter la présidente de la région, le directeur Mobilités de Dijon, les syndicats de la SNCF, le président de la compagnie de chemins de fer Guillaume Pepy et même le Défenseur des droits.



"Au-delà des personnes âgées, handicapées ou malvoyantes, je pense à toutes celles qui ne savent ni lire ni écrire et qui ont besoin d'un contact humain pour effectuer cette formalité", poursuit-il. D'autant que l'octogénaire l'assure, s'il ne s'était pas présenté spontanément à l'agent, il ne l'aurait pas contrôlé.

D'autant plus que Lucien se déplaçait pour manifester son soutien à la SNCF. "En insistant pour payer, je lui ai expliqué que si j'étais allé manifester à Dole, c'était précisément pour que la SNCF lui donne les moyens de m'octroyer un titre de transport", insiste-t-il dans le quotidien régional.