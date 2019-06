publié le 24/06/2019 à 15:45

Partir en vacances avec le train ? Une bonne action écologique, mais aussi un choix qui pourrait s'avérer très économique. Le dispositif "Billets congés annuels" de la SNCF permet de gagner votre lieu de séjour avec une réduction de 25% à 50%. Une offre ouverte à presque tous les Français, mais sous certaines conditions.

Tous les trajets ne sont pas éligibles. Il doit s'agir d'un voyage aller-retour d'au moins 200 kilomètres. Il doit être effectué avec le "Plein tarif loisir" ou le tarif réglementé dans les trains à réservation obligatoire, et sur le tarif normal de deuxième classe dans les trains sans réservation. La réduction est alors de 25 %, ou 50 % si le trajet est réglé en chèques vacances.



Ouvert à presque tous les Français, cela signifie les salariés, les agents de la fonction publique, les travailleurs à domiciles, les artisans, les exploitants agricoles, les demandeurs d'emploi, les stagiaire ainsi que les retraités et pré-retraités. L'offre s'étend aussi au conjoint et aux enfants de moins de 21 ans.

Comment en bénéficier ?

Pour en bénéficier, il faut se rendre dans un point de vente SNCF au moins 24 heures à l'avance, avec un formulaire à remplir par votre employeur ou votre mairie, et vous-mêmes. Un certain nombre de justificatifs sont aussi demandés. Si le dossier est présenté complet et les conditions d'attribution remplies, le billet est délivré immédiatement.

Attention, il y a deux formulaires différents selon la situation professionnelle. Le premier formulaire s'adresse aux salariés, aux stagiaires en formation professionnelle et aux salariés en cessation anticipée d’activité. Le second formulaire s'adresse aux autres bénéficiaires.