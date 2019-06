et AFP

publié le 13/06/2019 à 02:15

Les syndicats de la SNCF sont toujours vent debout contre la réforme ferroviaire. SUD-Rail, le troisième syndicat de la société, prône le lancement "avant la fin de l'année" d'une "grève reconductible massive" pour obtenir du gouvernement l'abrogation de la réforme, votée par le Parlement en juin 2018.



Réunies mardi et mercredi en conseil fédéral, "les structures de la Fédération SUD-Rail" ont "décidé la construction d'un mouvement national d'ampleur pour la fin de l'année jusqu'à l'abrogation" de la loi réformant la SNCF, indique le syndicat dans un communiqué. SUD-Rail va proposer aux trois autres organisations syndicales représentatives à la SNCF - la CGT, l'Unsa et la CFDT - "de créer le rapport de force en bloquant" la circulation des trains.

"On va aller chercher l'unité syndicale. On a bon espoir", a déclaré Fabien Dumas, secrétaire fédéral de SUD-Rail. Ce mouvement aurait lieu "à une échéance assez lointaine pour avoir le temps de le construire", a-t-il ajouté, en tablant sur "l'agrégation des colères dans le pays".

Une réforme qui "ne répond pas aux enjeux de demain"

Adoptée il y a un an, la loi de réforme ferroviaire va transformer la SNCF en sociétés anonymes, à partir du 1er janvier 2020, date à laquelle s'arrêteront les embauches au statut de cheminot, dans un marché du transport ferroviaire qui sera totalement ouvert à la concurrence.



Cette réforme "ne répond pas aux enjeux de demain", notamment "sur le plan environnemental", estime SUD-Rail. Elle va provoquer "une baisse du niveau de service rendu à l'usager, de la sécurité ferroviaire, une augmentation des tarifs, une baisse des dessertes" et "la fermeture des lignes les moins rentables", accuse le syndicat, qui dénonce aussi "la violence managériale systématique qui accompagne les restructurations" déjà engagées et "pousse certains d'entre nous au suicide".



Avant le vote définitif de la loi, les cheminots avaient mené au printemps 2018 une longue grève de 36 jours par épisodes étalés sur trois mois, sans réussir à bloquer son passage. La semaine dernière, ils étaient encore plusieurs milliers à manifester à Paris.