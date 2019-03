publié le 06/03/2019 à 05:40

Des sifflements, des propos graveleux. 254 contraventions ont été dressées sur l'ensemble du territoire national par les policiers et les gendarmes depuis août dernier. Deux agglomérations où les verbalisations sont particulièrement nombreuses : Lille et Paris.



Ces amendes sanctionnent différents comportements humiliants envers les femmes : une proposition sexuelle, une remarque dégradante sur le physique ou la tenue vestimentaire. Mais cela peut-être aussi suivre quelqu'un de manière insistante dans l'espace public.

Contrairement au harcèlement, l'outrage sexiste ou sexuel n'implique pas la répétition des faits. C'est-à-dire qu'un seul mot, un seul geste peut être sanctionné. Si l'infraction est constatée, une contravention de 90 euros est alors dressée sur le champ. Et en cas de récidive, jusqu'à 1.500 euros peuvent être réclamés.

Début août, quand la loi entrait en vigueur, de nombreuses voix pointaient la difficulté pour les forces de l'ordre d'agir dans le seul cadre du flagrant délit. Difficile d'imaginer effectivement qu'un homme insulte une femme sous les yeux des agents de police.



Mais policiers et gendarmes disposent d'autres outils. Ils peuvent par exemple verbaliser sur la base de témoignages de passants dans la rue, ou grâce aux images de vidéosurveillance.

