publié le 20/12/2019 à 10:05

Prise en flagrant délit. Une bénévole du Secours catholique a été interpellée par des policiers à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pendant qu'elle retirait de l'argent à un distributeur automatique, avec une carte qui ne lui appartenait pas. Et il semblerait qu'elle n'en était pas à son coup d'essai.

En effet, c'est à la suite d'une plainte que la police s'est mise à la recherche de cette quadragénaire sans emploi. Elle est soupçonnée d'avoir profité de son activité auprès du Secours catholique afin de dérober cartes bleues et codes secrets de celles-ci, explique Le Parisien. En effet, l'association qui vient en aide aux plus démunis propose d'héberger administrativement les sans domicile fixe, et de réceptionner leur courrier.

Chargée du tri, la personne arrêtée en aurait profité pour se servir et d'effectuer des retraits avec les cartes volées. Elle aurait tiré profit de la précarité des victimes afin de mener ses détournements sur le long terme. "Ils ne surveillent pas forcément régulièrement leurs comptes et ne sont pas familiarisés avec la démarche pour faire opposition", explique une source proche de l'enquête au Parisien.

La direction du Secours catholique a été choquée d'apprendre les méfaits reprochés à sa bénévole, d'autant qu'elle aurait récolté quelque 1.000 euros par carte en moyenne. À son domicile, les policiers ont saisi 270 cartes bancaires. Reste à savoir ce que la quadragénaire a fait de l'argent qu'elle aurait volé. En attendant, elle a été déférée devant la justice pour "escroquerie et abus de confiance" et placée sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu le 2 juin 2020.