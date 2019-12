Seine-Saint-Denis : 86 kg d'héroïne et 104 kg de cocaïne saisis par la douane

et AFP

Ce mercredi 18 décembre, 86 kg d'héroïne et 104 kg de cocaïne ont été saisis en mois de 48 heures par les douaniers de Calais. Une marchandise estimée à environ 12 millions d'euros, a annoncé mercredi 18 décembre le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Le 1er décembre, les douaniers de la brigade de Calais Littoral ont découvert, lors du contrôle d'un camion polonais, deux cartons contenant 36 pains d'héroïne brune, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le lendemain, les douaniers du tunnel sous la Manche ont saisi huit valises renfermant 88 pains de cocaïne et 50 pains d'héroïne brune dissimulés dans un camion frigorifique à destination de la Grande-Bretagne.

Au total, "les services douaniers de Calais ont ainsi découvert et saisi plus de 86 kg d'héroïne et 104 kg de cocaïne. La valeur sur le marché de ces saisies est estimée à près de 12 millions d'euros", a précisé le communiqué.