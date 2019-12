publié le 05/12/2019 à 01:27

C'est une agression préméditée et ouvertement homophobe. Le caractère homophobe de l’agression a en effet été retenu par le parquet de Bobigny qui a mis en examen et placé en détention un jeune homme de 17 ans pour "violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente" ce mercredi 4 décembre. Ce lundi soir, il faisait partie d'une bande de jeunes qui a roué de coups et frappé un homosexuel avec des barres de fer dans le quartier des Joncherolles à Pierrefitte.

Circonstance aggravante, les violences physiques ont été accompagnées "de menaces de mort commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime avec une ITT inférieure ou égale à 8 jours". Comme le rapporte Le Parisien, les faits se sont déroulés alors qu'un couple d'hommes venait s'entretenir au sujet d'un différend sur l'achat d'une sacoche ce lundi 2 décembre au soir. Alors qu'ils pensaient retrouver le vendeur, ils ont été piégés dans un véritable guet-apens. Tout juste sorti de son véhicule, un des deux hommes a été frappé par une dizaine de jeunes armés de barres de fer qui l'ont roué de coups.

Lorsque l'homme est parvenu à fuir vers son véhicule, les agresseurs ont commencé à asséner des coups de barres sur la voiture, tout en proférant des insultes homophobes. Terrifiés et alors que les vitres volaient en éclat, les deux hommes ont réussi à s'extirper de l'habitacle et à s'enfuir pied. Les deux hommes ont déposé plainte après cette agression qui a laissé l'un d'entre eux grièvement blessé à l’œil. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale.