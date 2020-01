publié le 07/01/2020 à 19:37

Un homme de 19 ans, fiché S et connu des renseignements territoriaux, a été interpellé lundi 7 janvier au cabinet de sa psychologue à Meaux en Seine-et-Marne.

Cet homme, suivi médicalement pour des troubles psychiatriques, s’est rendu lundi après-midi dans le bureau de sa psychologue armé d’un couteau. Il l’a interpellée en déclarant : "Je suis désolé, je vais faire quelque chose". Il s’est ensuite enfermé dans une autre pièce où se trouvait un collègue de sa psychologue.

Rapidement sur place, les policiers ont entamé des négociations avec cet homme. Il a fini par accepter de se rendre, non sans menacer les forces de l’ordre, avant d'être placé en garde à vue.

Cette affaire intervient alors que vendredi dernier un homme a attaqué des passants dans un parc à Villejuif, faisant un mort et deux blessés. Un autre a exhibé une arme à Metz. Les deux agressions ont eu lieu sur fond de troubles psychiatriques et d’une possible radicalisation.